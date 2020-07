“Anziani decimati nelle case di cura, medici senza Dpi: in Lombardia indicibili crimini contro l’umanità”. La lettera dei familiari ai vertici Ue (Di lunedì 13 luglio 2020) “In Lombardia sembrano esserci segni di indicibili crimini contro l’umanità”, motivo per cui il Comitato ‘Noi Denunceremo’ chiede all’Ue la “supervisione sulle indagini in corso che stanno seguendo centinaia di denunce legali presentate ai pubblici ministeri in tutta la regione”. Questo il contenuto della lettera inviata oggi, lunedì 13 luglio, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ed al presidente della Corte Europea dei diritti dell’uomo Ròbert Ragnar Spanò da parte del comitato della Bergamasca che chiede verità e giustizia sui morti di Covid-19. Gli articoli citati nella lettera, a cui il comitato fa appello nell’ipotesi di crimini ... Leggi su ilfattoquotidiano

