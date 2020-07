Anticipazioni Una Vita: Ursula ha un incubo con Cayetana e Genoveva (Di lunedì 13 luglio 2020) Anticipazioni Una Vita: un video inquietante è quello che abbiamo postato sotto all’articolo. Le protagoniste sono Ursula, Genoveva e Cayetana. Anticipazioni Una Vita: l’incubo di Ursula Vediamo la Dicenta che, come una furia, si avventa su Genoveva addormentata nel letto e la soffoca con un cuscino. Dopodiché la ex perpetua fa il segno della croce, si getta in ginocchio e piange, chiedendo perdono a Dio per ciò che ha fatto. Improvvisamente, però, il cadavere di Genoveva scompare e Ursula, agitata, si chiede dove sia. Va in un’altra stanza e il terrore non finisce qui, perché la donna sente una voce femminile che la chiama per ... Leggi su pianetadonne.blog

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2020 - infoitcultura : Una Vita anticipazioni: RAMON “smaschera” ALFREDO BRYCE ma… - infoitcultura : Una Vita, 13 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. Il destino di Ursula - infoitcultura : Una Vita Anticipazioni Spagnole: la Vita di Liberto è distrutta! Chi lo perseguita? - infoitcultura : UNA VITA, anticipazioni puntate dal 19 al 25 luglio 2020 -