Anticipazioni Un Posto al Sole, nuovi episodi dal 13 luglio "senza baci e abbracci": dove eravamo rimasti (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo 100 giorni di pausa a causa dell'emergenza Coronavirus Un Posto al Sole torna coi nuovi episodi, in onda dal 13 luglio su Rai3, come sempre dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. La soap italiana più longeva della tv, prodotta dal 1996 dal Centro di Produzione Rai di Napoli e Rai Fiction insieme a Fremantle, ricomincia nella storica fascia di palinsesto che occupa ormai da ventitrè anni, dopo che le riprese sono ripartite nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie a contenere l'epidemia da Covid-19 e a tutelare tutti i professionisti impegnati sul set. La Rai fa sapere che le troupe attualmente al lavoro sono tre, una in esterni e due in interni, in set sanificati due volte al giorno, con un camerino per ogni attore, l'uso di ...

