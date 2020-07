Annega in piscina a 4 anni, il dramma sotto gli occhi della madre (Di lunedì 13 luglio 2020) Tragedia a Bosco Mesola, in provincia di Ferrare. Un bambino di soli 4 anni e mezzo è Annegato mentre stava passando una tranquilla domenica con la famiglia. Il bambino, a quanto si apprende dai media locali, era assieme alla propria madre – con la quale viveva a Migliarino – nell’agriturismo Ca’ Laur, in via Pristina a Bosco Mesola quando si è tuffato in una piscina e, per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri che stanno svolgendo le indagini, non è riuscito più a risalire. La piscina in questione risulterebbe avere una profondità molto bassa, inferiore al metro e 30 centimetri. Il piccolo è stato rinvenuto ormai privo di sensi. Sul posto è arrivato il 118 ed è stato fatto partire l’elisoccorso da Ravenna. ... Leggi su caffeinamagazine

