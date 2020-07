Anna Tantangelo: “Basta! Sono senza parole!” (Di lunedì 13 luglio 2020) Anna Tatangelo ha debuttato in questi giorni con il nuovo singolo Guapo, ma ad interessare il gossip è soprattutto la sua vita privata. Reduce dalla fine della relazione con Gigi D’Alessio per motivi che Sono ancora ignoti, la cantante di Sora sta facendo parlare di se per un suo presunto nuovo amore. Il magazine Diva e Donna sostiene che Anna abbia una relazione con un suo musicista, una persona che conosce da tempo e che le è molto vicina. La notizia è circolata in men che non si dica e molte Sono stati i siti e i magazine di gossip che l’hanno riportata e che hanno messo la cantate al centro di uno sparlare non indifferente. Non immune dal gossip e veterana per essere tra le protagoniste della cronaca rosa Anna Tatangelo ha smentito la notizia e ha pubblicato ... Leggi su quotidianpost

