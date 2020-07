Anm, alla stazione di Chiaiano un murale in ricordo del tabaccaio Ulderico Esposito (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ stato consegnato il 13 luglio all’ingresso della metropolitana di Chiaiano il murale ‘La vera Gioia è…’, realizzato e donato da Raffo ART-I Colori Positivi della nostra Città in memoria di Ulderico Esposito, il tabaccaio che lo scorso anno perse la vita dopo la brutale aggressione avvenuta all’esterno della sua tabaccheria. Presenti e promotrici di questa significativa iniziativa in ricordo di Ulderico, la moglie Daniela e le figlie Lucia e Alessia, l’assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente, che ha patrocinato l’evento, e l’amministratore unico Anm, Nicola Pascale. “È stato toccante ed emozionante assistere alla creazione dello ... Leggi su ildenaro

Catania - Il 20 luglio prossimo Giuseppe Meliadò s’insedierà alla presidenza della Corte d’appello di Roma, assumendo di fatto il ruolo per il quale all’unanimità è stato nominato dal Plenum del Csm a ...

Mi riferisco, in particolare all’aggiornamento, durante il periodo estivo, delle paline dell’ANM poste alle fermate degli automezzi su gomma “. E’ l’ennesima segnalazione di Gennaro Capodanno, ...

