Angelina Jolie e Brad Pitt hanno rallentato il divorzio per via del coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Angelina Jolie e Brad Pitt, separati dal 2016, avrebbero rallentato le pratiche di divorzio in seguito all'emergenza sanitaria generata dal coronavirus. Angelina Jolie ha avviato le pratiche di divorzio da Brad Pitt quasi quattro anni fa, ma il procedimento è stato fortemente rallentato dall'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. "Brad vede i figli, ma tutto ciò che riguarda le questioni legali sul divorzio da Angelina, incluse le udienze, è stato rallentato dal coronavirus" ha spiegato a Us Weekly un insider. "Con la pandemia è stata ... Leggi su movieplayer

Guerre & Pace FilmFest 2020 si chiude, domenica 26 luglio, con la proiezione di Amore senza confini, di Martin Campbell, con Angelina Jolie e Clive Owen: una ricca donna londinese si unisce alle forze ...

Cancro. Iardino (Fondazione The Bridge): “Aumentare informazione su test BRCA”

“Le mutazioni BRCA sono diventate note grazie ad Angelina Jolie che qualche anno fa, rese nota la doppia mastectomia preventiva, eseguita dopo aver scoperto di essere portatrice di una mutazione del ...

