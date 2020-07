Anche tu copri la webcam? Attenzione puoi rovinare il MacBook (Di lunedì 13 luglio 2020) Lo dice Apple che avvisa di possibili problemi con il sensore ambientale e il True Tone Apple ha pubblicato di recente un avviso per i possessori di MacBook che, per proteggere la privacy, sono soliti usare una protezione per la webcam (e io sono tra questi). Gli accessori, così come avevamo già scritto, sono di norma coperture con meccanismi di scorrimento, … Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : Anche copri Non utilizzate un copri fotocamera sul Macbook: si rompe lo schermo Libero Tecnologia Calze e collant: le proposte di Calzitaly per armonizzare la silhouette

Alcuni esempi di questi benefici sono riscontrabili nei collant modellanti coprenti a vita alta da 80 denari ... Da ultimo, ma non meno importante, anche la presenza di una sezione legata alle ...

Dopo Donald, anche Melania Trump si arrende alla mascherina

La first lady l'ha indossata durante una visita alla Mary Elizabeth House, una struttura che aiuta bambini e madri in difficoltà Anche Melania si arrende alla mascherina, dopo che Donald Trump l’ha in ...

