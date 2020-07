America Latina seconda regione per morti da Covid (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - PARIGI, 13 LUG - L'America Latina ha superato gli Stati Uniti e il Canada per numero di morti da Covid-19 diventando la seconda regione più colpita al mondo dal nuovo coronavirus dopo l'Europa,... Leggi su corrieredellosport

iconanews : America Latina seconda regione per morti da Covid - albertocaldana : Papa Francesco incoraggia i preti di strada dell’America Latina impegnati contro il Covid - Inverter_cars : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari continua ad investire nella ricerca di giovani talenti in tutte le zone del mondo. La #FDA potenzierà ulteri… - mau_rig : @salvinimi @Leo_Apostel @CarloCalenda Mi succede lo stesso negli USA vari stati dell'America Latina. La fila degli… - SebFerrari27 : RT @F1Daviderusso: La #Ferrari continua ad investire nella ricerca di giovani talenti in tutte le zone del mondo. La #FDA potenzierà ulteri… -

Ultime Notizie dalla rete : America Latina America Latina seconda regione per morti da Covid - America Latina Agenzia ANSA America Latina seconda regione per morti da Covid

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - L'America Latina ha superato gli Stati Uniti e il Canada per numero di morti da Covid-19 diventando la seconda regione più colpita al mondo dal nuovo coronavirus dopo l'Europ ...

La Brigata Henry Reeve sta per tornare a Cuba dopo aver prestato il suo servizio a Torino contro il Covid-19

Abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza ai medici cubani con una campagna di murales partita da Torino e che è arrivata in tutte le più grandi metropoli d'Italia, con volantinaggi e iniziative i ...

(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - L'America Latina ha superato gli Stati Uniti e il Canada per numero di morti da Covid-19 diventando la seconda regione più colpita al mondo dal nuovo coronavirus dopo l'Europ ...Abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza ai medici cubani con una campagna di murales partita da Torino e che è arrivata in tutte le più grandi metropoli d'Italia, con volantinaggi e iniziative i ...