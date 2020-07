«Amazon su Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+» (Di lunedì 13 luglio 2020) In un’intervista rilasciata a L’Economia de Il Corriere della Sera, l’a.d. di Sky Italia Maximo Ibarra ha parlato della nuova offerta Sky Wifi. A tal proposito, l’a.d. ha affrontato anche il tema degli OTT, che con la nuova offerta avranno una corsia gratuita ultraveloce a disposizione. «Ci sono due considerazioni. La prima riguarda i contenuti: … L'articolo «Amazon su Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: #Ibarra: «#Amazon su #Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+» - LucaB710 : RT @CalcioFinanza: #Ibarra: «#Amazon su #Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+» - sportli26181512 : #Media #Notizie «Amazon su Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+»: In un’intervista rilasciata a L’Econ… - MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: #Ibarra: «#Amazon su #Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+» - CalcioFinanza : #Ibarra: «#Amazon su #Sky? Parliamo con tutti, da marzo ci sarà Disney+» -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Sky

Calcio e Finanza

di Tony Cervone, che arriva in anteprima digitale dal 15 luglio, disponibile con Warner Bros per l'acquisto premium su Amazon Prime Video ... il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.di Tony Cervone, che arriva in anteprima digitale dal 15 luglio, disponibile con Warner Bros per l'acquisto premium su Amazon Prime Video ... il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.