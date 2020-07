All'esame senza linee guida: rivolta di diecimila psicologi contro il governo (Di lunedì 13 luglio 2020) “Il tempo sta per scadere, ma le istituzioni ci hanno lasciati soli e in una situazione di totale incertezza”: è un vero e proprio grido di allarme, quello dei laureati in psicologia in procinto di dover affrontare l'esame di abilitazione professionale. È l'ultimo capitolo di una lotta che va avanti da quattro mesi e che, come spiegano i portavoce, coinvolge circa 10mila abilitandi in psicologia, con una mobilitazione che non ha precedenti nella storia di questa professione. Al centro della protesta ci sono le modifiche alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione professionale: un cambiamento che è stato necessario a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, ma che viene giudicata farraginosa e assolutamente non adeguata. Un ... Leggi su iltempo

“La nostra proposta - spiegano Patrick Fabbri e Davide Pirrone, due dei rappresentanti - era quella di fare ciò che si è fatto per medici e infermieri a seguito della pandemia, ovvero equiparare il ...

Laurea abilitante. De Cristofaro (Sott. Istruzione): “Da Ministero pronto Ddl per estendere meccanismo a tutte le lauree”

"Nel Disegno di legge si intende inserire anche un meccanismo nuovo, potenzialmente aperto a tutte le lauree che danno accesso a professioni regolamentate, che consentirà di intraprendere per loro il ...

