Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per temporali sui settori centro-occidentali (Di lunedì 13 luglio 2020) Un’Allerta di codice giallo per rischio idrogeologico dovuto a temporali sara’ valido dalle 15 fino alla mezzanotte di oggi nel territorio centro-occidentale della Sardegna. L’avviso della Protezione civile regionale riguarda l’area del Flumendosa-Flumineddu.L'articolo Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per temporali sui settori centro-occidentali Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

cagliaripad : Allerta meteo in Sardegna: in arrivo forti temporali - VarazzeMeteo : #FINE_AVVISO_METEO_RADIAZIONE_SOLARE_Varazze: radiazione solare misurata 928 alle 7/13/2020 11:59:38 AM Servizio al… - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_UV_Varazze: livello attuale alto alle 7/13/2020 11:59:38 AM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_RADIAZIONE_SOLARE_Varazze: radiazione solare misurata 979 alle 7/13/2020 11:29:38 AM Servizio allerta… - danieledann1 : ?? #USA: Allerta per #caldo estremo tra il sud della #California e il nord della #Louisiana: sfiorati i 50°C a Palm… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo in Sardegna: in arrivo forti temporali Cagliaripad Sardegna centro-orientale: allerta meteo per temporali

L’allerta è gialla, quindi rischio idrogeologico di criticità ordinaria. La zona coinvolta è quella del Flumendosa-Flumineddu: tutte le altre zone sono verdi. Il bollettino emesso oggi è valido dalle ...

Opel Corsa-e,elettrica 'democratica' con 337 km di autonomia

Accessibile, funzionale, pulita e democratica. Con Corsa-e, Opel apre la strada alla mobilità elettrica per tutti. La sesta generazione offre per la prima volta una versione elettrica a batteria con u ...

L’allerta è gialla, quindi rischio idrogeologico di criticità ordinaria. La zona coinvolta è quella del Flumendosa-Flumineddu: tutte le altre zone sono verdi. Il bollettino emesso oggi è valido dalle ...Accessibile, funzionale, pulita e democratica. Con Corsa-e, Opel apre la strada alla mobilità elettrica per tutti. La sesta generazione offre per la prima volta una versione elettrica a batteria con u ...