Alimini: parcheggio dieci euro, protesta Il doppio dello scorso anno (Di lunedì 13 luglio 2020) «Le sorprese. Quelle brutte. parcheggio 2019: 5 euro. parcheggio 2020: 10 euro». Ha scatenato un putiferio la pubblicazione sui social di uno scontrino con l’importo di un parcheggio in zona Alimini. Un costo che a molti è sembrato esagerato, specie se rapportato agli importi dello scorso anno. Un aumento del 100% che non può essere giustificato solo dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. E in molti segnalano che non è un caso isolato: con menu nei lidi che superano abbondantemente, per quanto riguarda alcuni primi piatti, anche i 20 euro. Anche sullo Ionio le cose non sembrano andare meglio, dove una pizza in spiaggia è arrivata a ... Leggi su noinotizie

Lockdown e ripresa delle attività non possono far assolutamente paio con aumento sconsiderato dei prezzi perché in questo modo a pagare, nel vero senso della parola, saranno soprattutto i consumatori ...

