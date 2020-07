Alesi: 'Vettura nata male'. Briatore: 'Avrei multato Leclerc e Vettel' (Di lunedì 13 luglio 2020) Un grande ex del Cavallino, Jean Alesi, analizza il momento no della Ferrari, acuito dal duplice ritiro per un contatto fra i suoi due piloti, Charles Leclerc e Sebastian Vettel al 1. giro del GP di ... Leggi su gazzetta

Questo campionato, poi, non consentirà molto a una vettura nata male - conclude Alesi -, ma la Ferrari ha la possibilità e le risorse per riprendersi". Pure Flavio Briatore va giù duro sul GP della ...

Alesi: “La Ferrari non può partire così indietro”

Il monegasco ha valutato male lo spazio a disposizione alla seconda curva dopo lo start, finendo sopra Sebastian Vettel e rovinando irrimediabilmente entrambe le vetture ... secondo il parere ...

