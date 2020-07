Albano | Con la dieta del Dottor Lemme ha perso 7 chili: un uomo nuovo (Di lunedì 13 luglio 2020) Albano Carrisi è riuscito addirittura a mettersi a dieta durante la quarantena, nonostante i problemi economici e la mancanza di ispirazione. Spesso, per pigrizia, ci convinciamo che seguire una dieta sia troppo faticoso, soprattutto in un momento di grande stress psicofisico come quello che tutti gli italiani e molti altri milioni di persone nel mondo hanno affrontato durante la … L'articolo Albano Con la dieta del Dottor Lemme ha perso 7 chili: un uomo nuovo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

