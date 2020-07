Agricoltura, al Car di Roma nuove insegne per valorizzare banchi a chilometro zero (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Almeno un quarto dell’ortofrutta che passa ogni anno per il Centro agroalimentare Roma, 2 milioni e mezzo di quintali, proviene dalle campagne laziali. “Sono prodotti appena raccolti e a chilometri zero, una ricchezza che mettiamo sulle tavole dei romani ogni giorno e che spesso non viene riconosciuta abbastanza”. Parola del direttore del Car, Fabio Massimo Pallottini, che ha inaugurato oggi le nuove insegne per permettere a grossisti, dettaglianti e consumatori di riconoscere immediatamente i banchi del Centro che commerciano ortofrutta di prossimità. L’insegna è verde e luminosa e vi si legge ‘Produttori del Lazio. Il meglio scelto per voi‘, accanto al logo ‘Cuor di Car’ sotto al quale compare la parola ‘Origini’ proprio per certificare l’identità territoriale dei prodotti. Leggi su dire

