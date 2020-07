Agente Jorginho: "Se la Juve trova l'accordo con il Chelsea, poi valuteremo. So cosa vuole Sarri" (Di lunedì 13 luglio 2020) Joao Santos, Agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea finito da tempo nel mirino della Juventus, ha parlato a Radio Kiss Kiss, dicendo la sua sul possibile futuro del suo assistito in bianconero. La Juve segue Jorginho e potrebbe proporre una serie di scambi con Ramsey o Rabiot al Chelsea. Joao Santos ha commentato le ultime voci e anche le dichiarazioni di Lampard ("Sta giocando di meno e magari non è contento, capita durante una stagione. Jorginho è stato fondamentale per me in questa... Leggi su 90min

