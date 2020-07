Advini Italia Spa: alleanza italo-francese per la newco firmata Leccia-Gianolli (Di lunedì 13 luglio 2020) alleanza franco-Italiana in nome del vino. Da giovedì 9 luglio, Italia e Francia, le due superpotenze vitivinicole da sempre competitor sui mercati internazionali, fanno squadra con la costituzione della newco Advini Italia Spa, partnership strategica tra Advini SA e La Collina dei Ciliegi Srl, l’azienda vitivinicola di Grezzana in Valpantena, guidata dall’imprenditore Massimo Gianolli. Advini Sa, con 286,6 milioni di euro di fatturato nel 2019 (+3,7%) e circa 850 dipendenti, è uno dei principali gruppi enoici in Francia, specializzato nella produzione e commercializzazione del vino. L’export rappresenta più del 40% del fatturato. La Collina dei Ciliegi. alleva 53 ettari, di cui 30 a vigneto. ... Leggi su winemag

