Adriana Riccio fidanzata Flavio Insinna, dove si sono conosciuti? (Di lunedì 13 luglio 2020) Flavio Insinna è sposato? Chi è la moglie del conduttore? Oggi ha un nuovo amore… L’attore è conduttore era deciso a sposarsi nel 2016 con l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani, con la quale era fidanzato da anni. Tuttavia, a pochi mesi dal si la cerimonia è stata annullata e ad oggi nessuno ne conosce il motivo. Adesso Flavio Insinna è felicemente fidanzato con Adriana Riccio: chi è? La loro conoscenza è dovuta grazie alla trasmissione Affari tuoi, dove lei è stata concorrente nel 2018, in rappresentanza dell regione Veneto. A quanto pare la trasmissione “è stata galeotta” e Insinna oggi sarebbe felice con la sua nuova ... Leggi su aciclico

Flavio Insinna è sposato? L'attore è conduttore aveva deciso a sposarsi nel 2016 con l'autrice televisiva Mariagrazia Dragani, con la quale era fidanzato da anni. Tuttavia, a pochi mesi dal si la cerimonia è stata annullata e ad oggi nessuno ne conosce il motivo.