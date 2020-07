Addio Naya Rivera | ritrovato il corpo dell’attrice nel Lago Piru (Di martedì 14 luglio 2020) Il corpo trovato nelle ultime ore nel Lago Piru appartiene all’ex star della serie tv Glee, Naya Rivera. Una notizia del genere nessuno mai avrebbe voluta darla. Per giorni i media di tutto il mondo hanno sperato nel miracolo, in un ritrovamento della bella e brava attrice Naya Rivera da qualche parte nei pressi del … L'articolo Addio Naya Rivera ritrovato il corpo dell’attrice nel Lago Piru proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giusxppe13 : RT @giusxppe13: Questo è il mio ultimo tweet per dirti addio, fai buon viaggio Santana Lopez mi mancherai tantissimo. Rest in peace Naya ??… - Jessica196j : Naya avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Mi è difficile esprimere a parole quanto io sia grata a lei e a t… - glen_da88 : Hemo non ti azzardare eh, io potrei morire con il tuo addio a naya #Naya - machenes0 : RT @melinssh: glee mi ha insegnato così tante cose, mi ha un po' cambiato la vita. sono legata al cast da un amore particolare e guardare q… - wannakissyrneck : non scrivo su twitter da tempo,ma non posso non dare il mio addio a Naya,una donna e mamma straordinaria,che ha sal… -