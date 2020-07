A Foggia la biblioteca “La Magna Capitana” con nuovi spazi e servizi (Di lunedì 13 luglio 2020) “È una bella giornata per la cultura e per la Puglia”. A dirlo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’inaugurazione della rinnovata biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia. fsc/mrv/red L'articolo A Foggia la biblioteca “La Magna Capitana” con nuovi spazi e servizi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

E’ quanto affermato dal governatore pugliese Michele Emiliano, candidato alla presidenza della Regione che questa mattina a Foggia ha inaugurato la biblioteca «La Magna Capitana». «Non so se riuscito ...BARI (ITALPRESS) - "È una bella giornata per la cultura e per la Puglia. La riapertura di una biblioteca è sempre una buona notizia. La Magna Capitana di Foggia ritorna oggi ai cittadini con spazi rin ...