A Bergamo 2° Denuncia day per i morti di Covid. Lettera all'Ue: "Crimini contro l'umanità" (Di lunedì 13 luglio 2020) Una nuova ondata di esposti. Ancora una volta presentati a Bergamo. Oggi, però, le denunce portate nella procura della città più colpita dal Coronavirus arrivano da tutta Italia. Avrebbero dovuto essere un centinaio gli esposti che il comitato Noi denunceremo - nato in Lombardia e composto dai familiari delle vittime di Covid - avrebbe dovuto portare ai magistrati questa mattina. Ma, secondo i dati forniti ad HuffPost dal legale, sono 40. Arrivano anche da Roma, dal Piemonte, e dall’Emilia Romagna.La procura di Bergamo è chiaramente competente solo per le morti avvenute sul territorio. Ammesso che alla base di queste ci sia la responsabilità penale di qualcuno. Ma la scelta di presentare gli anche gli esposti su casi avvenuti in altre regioni è simbolica.Così come ... Leggi su huffingtonpost

