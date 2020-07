A Bassovizza si fa la storia: Mattarella e il presidente sloveno si tengono per mano davanti alla foiba più terribile (Di lunedì 13 luglio 2020) Un minuto di silenzio nel luogo dove i partigiani jugoslavi gettarono duemila italiani. E' la prima volta che un capo di Stato della ex Jugoslavia commemora le vittime italiane nelle foibe Leggi su tg.la7

Un minuto di silenzio nel luogo dove i partigiani jugoslavi gettarono duemila italiani. E' la prima volta che un capo di Stato della ex Jugoslavia commemora le vittime italiane nelle foibe ...Pacificazione non è rimozione: "La storia non si cancella ... poi subito l'omaggio alla grande foiba di Basovizza, dove si stima che siano stati lanciati circa duemila italiani tra civili e militari.