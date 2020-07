5 positivi al Covid e l’allenatore si rifiuta di andare in panchina: esonerato! (Di lunedì 13 luglio 2020) Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio. Il Partizani Tirana, come riporta la stampa estera, ha deciso di esonerare l’allenatore Adolfo Sormani, allontanati anche i collaboratori tecnici Giovanni Mazzella e Gabriele Faccia. Il motivo del ribaltone? Il tecnico genovese si era rifiutato di andare in panchina nel derby di venerdì sera contro l’FK Tirana. La decisione è arrivata dopo la notizia della positività al Coronavirus di ben 5 calciatori. La scelta non è andata giù al club che ha deciso per il licenziamento. Nelle ultime 3 partite la squadra sarà guidata da Renaldo Kalari. Coronavirus, 14 positivi in Brasile: rinviata la partita Avaí-Chapecoense e altre 3 sfideL'articolo 5 positivi al ... Leggi su calcioweb.eu

