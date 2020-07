35 anni fa l’esibizione dei Queen al Live Aid, 20 minuti che fecero la storia (Di lunedì 13 luglio 2020) Quando Bob Geldof decise di volere i Queen al Live Aid aveva ben presente che tra i 4 ragazzi di We Will Rock You si era rotto qualcosa. Lo aveva ribadito John Deacon, bassista sempre rimasto nell'ombra ma senza il quale non avremmo avuto il riff di Another One Bites The Dust. Per il riccioluto performer delle 4 corde la band era ridotta a 4 individui che suonavano come automi, ma l'arrivo dei Queen al Live Aid significava trovare un testimonial autorevole per la lotta alla povertà. Come suggeriva il nome dell'evento, infatti, il grande concerto al Wembley Stadium di Londra serviva a raccogliere fondi per l'Etiopia. Una manifestazione, il Live Aid, che andava in scena anche a Philadelphia, al JFK Stadium. Due grandi eventi in due grandi Stati, per la prima volta al mondo, venivano ... Leggi su optimagazine

