13 luglio 1985, il Live Aid infiamma Wembley (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Live Aid, organizzato per raccogliere fondi contro la carestia etiope, si svolge il 13 luglio 1985 tra Wembley e Philadelphia. Straordinaria l’esibizione dei Queen. E’ stato probabilmente l’evento del secolo a Livello musicale: il Live Aid del 13 luglio 1985. L’idea del Live Aid Il Live Aid fu organizzato da Bob Geldof dei Boomtown Rats e Midge Ure degli Ultravox allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia etiope di quegli anni e la raccolta di fondi superò ampiamente gli obiettivi, raggiungendo una cifra tra i 40 e i 50 milioni di sterline dell’epoca. Da Londra a Philadelphia Il concerto è iniziato alle 12 a Wembley (Londra) ... Leggi su newsmondo

NetflixIT : Maya Hawke è nata l’8 luglio del 1998, ma per noi sarà sempre la persona che ha reso meravigliosa l’estate del 1985… - NewsMondo1 : 13 luglio 1985, il Live Aid infiamma Wembley - ValerioVerrecc1 : RT @Giorning: 13 luglio 1985 Live Aid, 16 ore ininterrotte di rock organizzate da Bob Geldof e Midge Ure al Wembley Stadium di Londra e al… - Giorning : 13 luglio 1985 Live Aid, 16 ore ininterrotte di rock organizzate da Bob Geldof e Midge Ure al Wembley Stadium di Lo… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 13 Luglio 1985 - Si svolge in varie citta' del mondo il concerto di beneficenza chiamato Live Aid -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1985

ReteAbruzzo.com

In occasione degli 80 anni di Renato Pozzetto Mediaset manderà in onda per tutta la settimana film che lo hanno visto protagonista, su Canale 5, Rete 4 e Cine 34 Il 14 luglio 2020 Renato Pozzetto comp ...Lui è peggio di me in onda su Canale 5 oggi, 12 luglio, dalle 16:50. Nel cast Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Sergio Renda, Kelly Van der Velden, Enzo De Toma e Daniel Stephen. Lui è peggio di me ...