Zazzaroni: “Bravo Gasperini a dare del coglione al tifoso, idiota il dirigente Atalanta a chiamarlo terrone” (Di domenica 12 luglio 2020) Gira in rete un video nel quale un collaboratore di Gasperini dà del «terrone del cazzo» a un tifoso del Napoli che aveva appena provocato l’allenatore dell’Atalanta con una battuta davvero stupida («dopo dieci anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?»). Gasperini l’aveva risolta dandogli giustamente del coglione, e sarebbe stato sufficiente. Ora, dire “terrone” a qualcuno nato al Sud è considerato un reato poiché cela un carattere offensivo e denigratorio (dipende dal contesto), dimenticare che in ogni istante della nostra giornata siamo controllati da smartphone e microfoni, è invece colpevolmente idiota. E lo è ancor di più ignorare che quando siamo ... Leggi su ilnapolista

