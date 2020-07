Will Smith tradito, la moglie Jada Pinkett lo confessa in diretta – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Incredibile confessione di Jada Pinkett, moglie di Will Smith, che confessa in diretta il tradimento al marito con un ragazzo più giovane di 21 anni Jada Pinkett è la famosa moglie di Will Smith che conduce un programma su Facebook chiamato ‘Red Table Talk’ nel quale le coppie famose e non si seggono una di … L'articolo Will Smith tradito, la moglie Jada Pinkett lo confessa in diretta – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

