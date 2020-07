Will Smith, la moglie Jada Pinkett gli confessa in diretta il tradimento (Di domenica 12 luglio 2020) Will Smith, la moglie Jada Pinkett confessa tradimento in diretta Jada Pinkett, la moglie di Will Smith, ha ammesso in diretta sul web – guardando negli occhi il marito -, di averlo tradito con il rapper August Alsina, 21 anni più giovane, conosciuto tramite il figlio Jaden. È successo nel salotto della sua trasmissione, Red Table Talk, un format in onda su Facebook che propone proprio le confessioni dei vip. La protagonista di questa puntata è stata però la stessa Jada che ha deciso di mettersi a confronto con la sua vita privata, dopo che una settimana fa il rapper aveva spifferato della loro ... Leggi su tpi

