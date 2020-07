Will Smith, la moglie Jada Pinkett gli confessa in diretta il tradimento con un rapper 21 anni più giovane (Di domenica 12 luglio 2020) Il tradimento confessato in diretta sul web: Jada Pinkett ha ammesso guardando negli occhi il marito Will Smith di averlo tradito con il rapper August Alsina, 21 anni più giovane, conosciuto tramite il figlio Jaden. Lo ha fatto nel salotto della sua trasmissione, Red Table Talk, un format in onda su Facebook che propone proprio le confessioni dei vip. In questo caso però è stata la stessa Jada ha mettersi a confronto con la sua vita privata, dopo che una settimana fa il rapper aveva spifferato della loro relazione segreta. Jada prima aveva smentito, poi ha deciso di vuotare il sacco di fronte al marito e a tutti i suoi telespettatori. ... Leggi su ilfattoquotidiano

