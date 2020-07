White Mountaineering, sfilata uomo primavera/estate 2021. Foto (Di domenica 12 luglio 2020) Sin dalla sua nascita (2011) il brand giapponese White Mountaineering ha fatto del design, della funzionalità e della tecnologia i suoi principi cardine. L'idea che muove il pensiero è quello di creare una collezione di abbigliamento ad alto contenuto tecnologico e di design, capace di raggiungere i più elevati standard di qualità e funzionalità, dove il tutto è ispirato all'alta montagna, sia come luogo leggendario e ispirazionale sia come 'campo' per mettere alla prova la qualità tecnologica e funzionale dei prodotti. Su queste premesse anche la collezione per la prossima primavera/estate, che con un video dal sapore futuristico (prodotto in collaborazione con Rhizomatiks, uno studio artistico e tecnologico di Tokyo) evoca una dimensione virtuale dove i pattern che ... Leggi su gqitalia

