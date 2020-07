Weird West al Devolver Digital Direct con un nuovo spezzone di gameplay (Di domenica 12 luglio 2020) Durante il recente Devolver Digital Direct, andato in onda durante la notte di ieri, è stato presentato il bizzarro Weird West, un particolare titolo indipendente, realizzato dai co-creatori di Prey e Dishonored.Durante la breve presentazione, della durata di tre minuti, il creative Director Raphael Colantonio ci ha parlato delle basi del titolo, sul suo gameplay e sui mille modi per divertirsi al suo interno.Il gioco ci metterà a disposizione cinque giocatori le cui storie si intersecheranno man mano che avanzerete nelle relative missioni. Come ci hanno spiegato gli sviluppatori, le decisioni che prenderemo nei panni di un personaggio, avranno delle ripercussioni sulle avventure di tutti gli altri. Il gioco ci metterà a disposizione anche degli ... Leggi su eurogamer

