Vittorio Feltri: l'idiozia degli antirazzisti che abbattono Churchill, ci ha regalato la libertà (Di domenica 12 luglio 2020) Per gentile concessione del mensile Arbiter pubblichiamo l'articolo che Vittorio Feltri ha scritto sul numero in edicola a luglio. Ciclicamente, negli Stati Uniti, esplodono scontri razziali molto violenti. Per quanto la stampa italiana provi ad accreditare ogni responsabilità all'attuale presidente Donald Trump, gli abusi della polizia sui neri, abusi che hanno scatenato le recenti rivolte, non sono una novità, purtroppo. Fatti analoghi si sono verificati anche sotto la presidenza di Obama, ma Obama era il cocco dei giornalisti illuminati, quindi la colpa non era sua, era colpa del disagio sociale. Mah. Le manifestazioni contro il razzismo, negli Usa degenerate in saccheggi, sono arrivate per imitazione pure in Europa, dove a dire il vero di razzisti, salvo qualche troglodita residuale, non c'è traccia. E qui vengo al ... Leggi su liberoquotidiano

