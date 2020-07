Vittorio Feltri, il film in uscita che racconta tutti i segreti del direttore di ‘Libero’ (Di domenica 12 luglio 2020) Vittorio Feltri non si accontenta più soltanto dei libri, dei giornali, della tv. Il 18 luglio il quotidiano Libero, fondato dal bergamasco, compie vent’ anni. Con l’occasione sarà presentato il film “Io, Vittorio Feltri”, che sarà disponibile in streaming in omaggio solo per gli abbonati all’edizione cartacea e digitale del quotidiano nel periodo dal 17 al 31 luglio. Per tutti gli altri, invece, la pellicola, diretta da Tiziano Sossi, prodotta e distribuita dalla Dna di Giovanni De Santis, sarà disponibile sul sito e-cinema.it al costo di 5.99. Un progetto che ripercorre la vita professionale e privata del giornalista più popolare in Italia, che ha fatto del “politicamente scorretto” ... Leggi su urbanpost

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE ???????????????????? “Il libro di Annalisa Chirico: ci vorrebbe la triade Salvini-Draghi-Renzi” (Vitt… - k226xq : infatti dovevano lasciar vivere Gheddafi Saddam Hussein perché questi popoli erano abituati a vivere in questo modo… - CarloAonzo : @PalmierF Nonostante Vittorio Feltri o Simona Ventura il mandolino fa tendenza oggi grazie al giornalismo illuminato di Francesco Palmieri ?? - Z3r0Rules : RT @FraDgf44: Vittorio Feltri a Papa Francesco: 'Chieda conto a Napolitano di chi ha ucciso Gheddafi' - FraDgf44 : Vittorio Feltri a Papa Francesco: 'Chieda conto a Napolitano di chi ha ucciso Gheddafi' -