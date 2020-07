Vincitori e poster (Di domenica 12 luglio 2020) Devolvo i miei premi ai lavoratori dello spettacolo, i veri vincitori. Vince il TELEGATTO «rivelazione tv dell’anno 1994» per Non è la Rai di Gianni Boncompagni: Piero Fiori, tecnico audio! (applausi). Mi mandavano a… «mettere il microfono» e per fortuna c’eri tu, Piero! Mi spiegavi come posizionarlo per emanciparmi dal famoso auricolare. Hai sempre creduto nelle mie capacità e sapevi come mi sentivo perché il microfono riprendeva anche i battiti del mio cuore. Mi dicevi: «Forza Ambrè, che sei forte! Nun te devi preoccupà, qui ce stiamo solo noi e te volemo tutti bene». Senza di te e la squadra tecnica del Palatino la diretta non sarebbe stata la stessa né per me né per voi amanti dell’AUDIOVISIVO. Leggi su vanityfair

vivereosimo : La “Caio Giulio Cesare” vincitori del concorso “UN POSTER PER LA PACE” indetto dal Lions Club di Osimo – A.S. 2019/… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincitori poster "Un Poster per la Pace 2020", a Sanremo i Lions premiano i vincitori Riviera24 Knives Out, un poster esilarante per il Canada Day!

Il 1° luglio si festeggia il Canada Day, ricorrenza che celebra la Legge Costituzionale del 1867, fondamentale nella Costituzione del Canada. La legge ha unito le tre colonie separate della Provincia ...

Il 1° luglio si festeggia il Canada Day, ricorrenza che celebra la Legge Costituzionale del 1867, fondamentale nella Costituzione del Canada. La legge ha unito le tre colonie separate della Provincia ...