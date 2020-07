Vienna contraria a debiti europei ma Kurz crede nell'accordo (Di domenica 12 luglio 2020) Si annuncia in salita il vertice europeo sul Recovery plan. Il premier austriaco chiede che i fondi per i paesi più colpiti, Italia e Spagna, siano utilizzati per vere riforme Leggi su tg.la7

Si annuncia in salita il vertice europeo sul Recovery plan. Il premier austriaco chiede che i fondi per i paesi più colpiti (Italia e Spagna) siano utilizzati per vere riforme ...

Austria, Kurz: 'Investire correttamente gli aiuti'

"Non dovremmo lavorare soltanto a cifre sempre più alte. Ma assicurarci che gli aiuti vengano investiti correttamente". Lo dice il cancelliere austriaco Sebastin Kurz, in un'intervista alla Fas. "I so ...

