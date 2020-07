Victoria Beckham al settomo cielo: “Mio figlio Brooklyn si sposa!” (Di domenica 12 luglio 2020) Non sta nella pelle Victoria Beckham, da sempre mamma orgogliosa dei suoi figli qualsiasi cosa facciano. Ora è al settimo cielo perchè suo figlio Brooklyn ha chiesto alla fidanzata Nicola Peltz di sposarlo. Chi vestirà la sposa? Mamma o suocera? Non c’è dubbio: la suocera! Vi auguro tantissimo amore e una vita piena di gioia. Vi amiamo così tanto!”. Così Victoria Beckham ha scritto sotto il post del figli Brooklyn che annunciava al mondo il suo futuro matrimonio con la nuova fidanzata, Nicola Peltz. Infatti Brooklyn, 21 anni, ha appena chiesto a Nicola, 25, di diventare quanto prima sua moglie, anche se si conoscono da poco tempo. Si sono conosciuti l’anno scorso al Coachella ... Leggi su velvetgossip

