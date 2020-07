“Via i clandestini positivi”: ad Amantea scoppia la rivolta dei residenti (Video) (Di domenica 12 luglio 2020) Cosenza, 12 lug – Ad Amantea scoppia la rivolta dei cittadini contro l’arrivo di 13 clandestini positivi al coronavirus. Si tratta di 13 pakistani risultati positivi al Covid-19 dopo essersi sottoposti al tampone ma, in quanto asintomatici, non sono stati ricoverati in ospedale. Ecco perché sono stati mandati ad Amantea, cittadina sul litorale tirrenico in provincia di Cosenza. Ma ad attenderli c’erano i residenti, che per impedire il loro arrivo hanno occupato la strada statale e si sono sdraiati per terra. Come si può vedere dal Video pubblicato dalla pagina Facebook “Una voce dall’Universociale“, circa 200 persone sono scese in strada bloccando il traffico lungo la SS18 per chiedere la massima sicurezza e il ... Leggi su ilprimatonazionale

