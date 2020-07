Verona, lieve emicrania per Juric. Parla Paro: “Potevamo chiuderla prima, rimane il rammarico” (Di domenica 12 luglio 2020) A causa di un lieve attacco di emicrania per Ivan Juric nel post gara contro la Fiorentina, ai microfoni in conferenza stampa ha Parlato il vice Paro per l’Hellas Verona. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale: “Tante occasioni ma un solo punto? Noi e i ragazzi siamo molto dispiaciuti, perché abbiamo fatto una prestazione importante su un campo difficile, contro una squadra di giocatori molto forti. È stata un’altra prova di maturità di questo gruppo, ma è chiaro che rimane il rammarico per aver preso gol all’ultimo secondo, così come era successo con il Sassuolo, peraltro dopo aver avuto tante possibilità di chiudere il match con il secondo gol. Detto questo i ragazzi devono comunque essere ... Leggi su alfredopedulla

Fiorentina-Verona - lieve malore per Juric al termine della partita malore Juric – Gol ed emozioni nella partita di campionato tra Fiorentina e Verona, 1-1 il risultato finale. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno da una grande giocata di Faraoni, i viola faticano moltissimo e ...

Ivan Juric ha accusato un leggero giramento di testa al termine di Fiorentina-Verona: allarme rientrato pochi minuti più tardi. Momenti di leggera apprensione al termine di Fiorentina-Verona: durante ...

Secondo quanto comunicato dal Verona, Ivan Juric non parlerà con i giornalisti dopo la partita, a causa di un lieve giramento di testa. Nessun malore particolare per il tecnico, ma alle domande rispon ...

