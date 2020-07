Vento forte in Veneto: 170 interventi e danni a Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo e Verona [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri il Veneto. La Direzione Interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige riferisce che i danni sono stati causati sopratutto dal forte Vento. Particolarmente colpite le province di Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo, così come la zona di Verona.L'articolo Vento forte in Veneto: 170 interventi e danni a Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo e Verona FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Quattro nostri #Canadair sono in rinforzo alle squadre dei #vigilidelfuoco che stanno operando a terra da ieri per… - fanpage : Le polveri tossiche hanno letteralmente invaso la zona. Le immagini - lofioramonti : Quanto tempo, soldi e vite abbiamo perso in questi anni? Basta con la vuota retorica del 'rilancio', ciò che serve… - scorpio66966 : RT @_justhewayouare: Sono vento forte. Posso sostenerti, agevolarti nel procedere, ma anche rivoltarti. - 1989scheggia : RT @Farfy_SulPrato: Diffida di chi promette al vento che soffia forte. -

Ultime Notizie dalla rete : Vento forte Maltempo nel Ravennate. Temporali, grandine e vento forte. Gli effetti della squall line il Resto del Carlino Maltempo ai piedi dei Colli Euganei con grandine e vento forte

Filari abbattuti dalle raffiche,grappoli, ortaggi e frutta spaccata dai chicchi di ghiaccio. Condifesa Padova: perdite da valutare i prossimi giorni, la maggior parte di prodotti e strutture sono assi ...

Grandine e vento forte, Coldiretti: danni a vigneti e coltivazioni degli Euganei

PADOVA - La grandine e le raffiche di vento della scorsa notte hanno causato danni a decine di ettari di coltivazioni agricole tra Lozzo Atestino ed Este, ai piedi dei Colli Euganei, in particolare ...

Filari abbattuti dalle raffiche,grappoli, ortaggi e frutta spaccata dai chicchi di ghiaccio. Condifesa Padova: perdite da valutare i prossimi giorni, la maggior parte di prodotti e strutture sono assi ...PADOVA - La grandine e le raffiche di vento della scorsa notte hanno causato danni a decine di ettari di coltivazioni agricole tra Lozzo Atestino ed Este, ai piedi dei Colli Euganei, in particolare ...