Velletri, conto alla rovescia per il Cine Drive: al via al cinema all’aperto dal 20 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione Cinematografica che saprà entusiasmare ed emozionare tutti gli spettatori. Il progetto del Cine Drive affonda le sue radici nell’intraprendenza del Cinema Multiplex Augustus, della famiglia Fontana, che, in occasione della ripresa post Covid, ha deciso di fondere innovazione e creatività per offrire una nuova esperienza di visione Cinematografica in completa sicurezza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra CNA Cinema e Audiovisivo con UECI ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri - si parte il 20 luglio con ‘Gli Anni Più Belli’ Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione Cinematografica che saprà entusiasmare ...

CorriereCitta : Velletri, conto alla rovescia per il Cine Drive: al via al cinema all’aperto dal 20 luglio - romadailynews : Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, si parte il 20 luglio con ‘Gli Anni Più… -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri conto Velletri, conto alla rovescia per il Cine Drive: al via al cinema all’aperto dal 20 luglio Il Corriere della Città Velletri, ripresa post Covid: tutto pronto per il cine drive

VELLETRI (RM) – Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione cinematografica che ...

Contro alla rovescia per il CINE DRIVE a VELLETRI. Si inizia il 20 luglio con “Gli Anni Più Belli”

Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione cinematografica che saprà entusiasm ...

VELLETRI (RM) – Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione cinematografica che ...Conto alla rovescia per il Cine Drive a Velletri, che vedrà il taglio del nastro lunedì 20 luglio, presso il Palabandinelli in via Ariana, 8, con una programmazione cinematografica che saprà entusiasm ...