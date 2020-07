Vaccino Covid-19, il Manifesto di Msf: «Le cure devono essere per tutti» (Di domenica 12 luglio 2020) «Nessuno si salva da solo». Arriva forte e chiaro il messaggio lanciato dal Manifesto dell’organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere (MSF), con un unico obiettivo: garantire a tutti cure efficaci. È questa la condizione indispensabile per rispondere in maniera efficacia alla pandemia. Leggi su vanityfair

Corriere : L’appello di Bill Gates: «Il vaccino anti-Covid a chi ne ha bisogno, non ai migliori offerenti» - robersperanza : Ho visitato l’azienda Catalent di Anagni. Se si supereranno i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vacc… - rtl1025 : ?? 'Anche il #vaccino contro il #Covid a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato nel nostro Paese. Sono… - HANIA654 : RT @Stefbazzi: #Vaccino #COVID19: l'81% dei volontari della sperimentazione clinica ha avuto reazioni al vaccino. - albiuno : RT @Stefbazzi: #Vaccino #COVID19: l'81% dei volontari della sperimentazione clinica ha avuto reazioni al vaccino. -