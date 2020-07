Va a un Covid-party per dimostrare che il Coronavirus non esiste: complottista muore di Coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) Aveva partecipato a un Covid-party per dimostrare al mondo che il Coronavirus non esiste. Così è morto un teorico della cospirazione di 30 anni, proprio dopo essersi ammalato di Coronavirus Da quando il Coronavirus ha cambiato il nostro modo di vivere abbiamo assistito a una gran quantità di situazioni più o meno assurde o grottesche … L'articolo Va a un Covid-party per dimostrare che il Coronavirus non esiste: complottista muore di Coronavirus NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

