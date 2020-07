Uomo sobrio ma ubriaco arrestato: ecco cosa gli provoca l’alcol nel sangue (Di domenica 12 luglio 2020) Un Uomo sobrio ma ubriaco è stato arrestato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Sebbene non avesse toccato alcuna bevanda alcolica, i suoi livelli nel sangue erano molto alti. Grazie a questo spiacevole equivoco l’Uomo ha scoperto di avere un “birrificio nella pancia”. La condizione dell’Uomo sobrio ma ubriaco L’Uomo sobrio ma ubriaco, DannyGiannotto, 49 anni, di Matawan, New Jersey, è stato fermato e arrestato dalla polizia dopo aver notato che stava guidando con poca attenzione. Nonostante non avesse bevuto alcolici, era tre volte superiore al limite legale il livello di alcol nel ... Leggi su kontrokultura

claudiacatoni1 : Guardando #EnnioMorricone ho sempre cercato sul suo volto, così sobrio, la traccia che potesse insegnarci come tant… - carda_gio : Ciao Ennio Morricone, genio sobrio e pacato fino all’ultimo, grande compositore,grande uomo, grande romanista. Brividi -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo sobrio Un uomo nuovo per Macron laRegione Completamente sobrio, viene arrestato per guida in stato di ebbrezza

Un uomo sobrio ha scoperto di avere una patologia davvero incredibile, dopo che la polizia lo ha arrestato per guida in stato di ebbrezza. Danny Giannotto, 49 anni, di Matawan, New Jersey , è stato fe ...

Un uomo nuovo per Macron

Jean Castex è il nuovo primo ministro francese. Emmanuel Macron lo ha nominato ieri al posto di Edouard Philippe, destinato, per ora, a fare il sindaco di Le Havre. Il presidente - non è il primo a fa ...

Un uomo sobrio ha scoperto di avere una patologia davvero incredibile, dopo che la polizia lo ha arrestato per guida in stato di ebbrezza. Danny Giannotto, 49 anni, di Matawan, New Jersey , è stato fe ...Jean Castex è il nuovo primo ministro francese. Emmanuel Macron lo ha nominato ieri al posto di Edouard Philippe, destinato, per ora, a fare il sindaco di Le Havre. Il presidente - non è il primo a fa ...