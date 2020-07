Una Vita, anticipazioni oggi 13 luglio: Ursula sola e disperata (Di domenica 12 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 13 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio della soap su Canale 5 alle 14.10? Ursula, senza più un lavoro e un tetto, si rifugia nella casa che adesso appartiene a Genoveva. La vedova di Alday se n’è andata da Acacias all’improvviso, ma qualcuno si accorge comunque della presenza della Dicenta… Dopoché Antonito ha ricevuto la convocazione del Ministero della Guerra per arruolarsi, RamonArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 13 luglio: Ursula sola e disperata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Una Vita Anticipazioni dal 13 al 18 luglio 2020 : Cinta viene aggredita! Nelle puntate dal 13 al 18 luglio 2020 della soap opera spagnola Una Vita assisteremo ad un momento molto drammatico dato che Cinta verrà violentata squarciando una ferita profonda nel suo animo. Quali saranno le conseguenze emotive e fisiche ...

Nelle puntate dal 13 al 18 della soap opera spagnola Una Vita assisteremo ad un momento molto drammatico dato che Cinta verrà violentata squarciando una ferita profonda nel suo animo. Quali saranno le conseguenze emotive e fisiche ... Una Vita Anticipazioni 12 luglio 2020 : Antonito sta per morire. Ecco perché... Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per l'Episodio di domenica 12 luglio 2020 . Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda su Canale5.

anticipazioni settimanali "Una Vita", puntata dal 13 al 18 luglio 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola? Emilio interviene in difesa di Cinta, molestata da Victoriano, ma quest'ultimo lo denuncia

