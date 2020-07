Un murales per ricordare il valore degli abbracci al Parco Santo Spirito (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Questa l’immagine che verrà riprodotta sul murales a Parco Santo Spirito. Ci ricorderà sempre il valore dell’abbraccio delle persone a noi più care”. E’ il messaggio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa che, annuncia il murales presso la struttura riaperta la scorsa settimana. L’opera sarà disegnata dall’artista Teresa Sarno. L'articolo Un murales per ricordare il valore degli abbracci al Parco Santo Spirito proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Arte | Jorit ora ha le cicatrici come i personaggi dei suoi murales I murales di Jorit sono giganteschi ritratti di personaggi storici il cui volto è segnato da cicatrici : l'artista ha deciso di diventare tutt'uno con la sua Arte . Lo street artist napoletano, classe 1990, nel corso della ...

Jorit - un murales per George Floyd : "È tempo di cambiare il mondo" tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "È tempo di cambiare il mondo". Poche parole bastano per spiegare la nuova opera di Jorit , l'artista italo-olandese che riempie da sempre le mura napoletane con lo scopo di ...

Un murales per George Floyd : l'omaggio di Jorit Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'America brucia sotto la rabbia di gran parte della popolazione a seguito della comparsa del afroamericano George Floyd. Un omicidio, a tutti gli effetti, da parte della polizia che ha soffocato ...

