Un ‘fulmine’ a… ciel sereno, Bolt elettrizza l’intero mondo dell’atletica: “potrei tornare, ma solo a una condizione” (Di domenica 12 luglio 2020) Un’ammissione sorprendente, che fa sognare tutti i tifosi di Usain Bolt. L’ormai ex sprinter giamaicano, ritiratosi con in tasca ancora i primati mondiali sui 100 e 200 metri, potrebbe tornare a gareggiare solo se fosse il suo allenatore a chiederglielo. Noam Galai/Getty ImagesIntervenuto ai microfoni di Variety, Bolt ha ammesso: “non ho intenzione di rimettermi a gareggiare ma se il mio coach me lo proponesse non potrei dirgli di no. E lo farei perché ho troppa fiducia in lui. Se ci credesse davvero, gli darei credito e comincerei a pensarci”. Dovrebbe essere dunque Glen Mills a chiedere a Bolt di rimettersi in gioco, solo lui potrebbe fargli cambiare idea sul ritiro: “si gasa da morire quando mi rivede nei pressi di una pista, per questo ... Leggi su sportfair

