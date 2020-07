Ultimate Tennis Showdown: Berrettini vince il torneo, battuto Tsitsipas in finale (Di domenica 12 luglio 2020) Matteo Berrettini vince l’Ultimate Tennis Showdown, torneo di esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou. L’azzurro sconfigge in finale Stefanos Tsitsipas al termine di una partita molto equilibrata, terminata solo al sudden death, ovvero il mini-set a cui si arriva solamente se il punteggio è di parità dopo i quattro parziali. Il Tennista romano, che ha cominciato benissimo questa stagione post-lockdown, si impone al termine di un torneo in cui ha dimostrato un’ottima condizione nonostante il lungo periodo di stop forzato per l’emergenza coronavirus, sfoderando prestazioni eccellenti sia all’UTS che al Thiem’s 7, a cui ha partecipato raggiungendo la ... Leggi su sportface

