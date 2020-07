UFFICIALE | Parma, nuovi test dopo il caso di positività di ieri: il risultato (Di domenica 12 luglio 2020) A seguito della positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra (non un calciatore) riscontrata nella giornata di ieri, il Parma in mattinata ha svolto un nuovo ciclo di test molecolari come previsto dal protocollo igenico-sanitario di Lega Serie A e FIGC. Tutto il gruppo squadra, compreso il membro dello staff in questione che continuerà comunque il suo periodo di isolamento, è risultato negativo al tampone. Nei prossimi giorni il Parma effettuerà ulteriori test per monitorare... Leggi su 90min

