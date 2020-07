Udinese, De Paul ai saluti: tre club di Serie A lo vogliono (Di domenica 12 luglio 2020) Rodrigo De Paul è seguito da top club italiani come Inter, Lazio e Fiorentina: la situazione del centrocampista dell’Udinese L’Udinese potrebbe perdere Rodrigo De Paul in vista della prossima stagione, assicurandosi così un consistente tesoretto in virtù delle ottime prestazioni offerte dopo il lockdown. Come riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista argentino è seguito da top club italiani del calibro di Inter, Lazio e Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomnews : Pagelle e Highlights 31^ giornata Serie A: SPAL-Udinese 0-3 De Paul poi Okaka e ancora Lasagna! Verona-Inter 2-2 be… - melanieibnez : RT @PolideportivoFC: ¡FINAL! ?????? #SerieA ?????? #SPAL2013 0-3 #Udinese 18' R. de Paul, 35' S. Okaka, 81' K. Lasagna #HellasVerona 2-2 #I… - sportli26181512 : Udinese: tre squadre su De Paul: In scadenza nel 2024 con l'Udinese, il centrocampista 26enne...… - Danilo_Siro : @arvnold Torregrossa perchè è rigorista, poi tu hai De Paul dell'udinese che è rigorista pure lui - UdineseArg : @soldemariaa Udinese con De Paul o Lasagna -